CS:GO Winstrike CIS Bahar Kupası grupları belli oldu | Kazanan BLAST Premier'e katılmaya hak kazanacak!

Winstrike CIS Bahar Kupası grupları dün yapılan kura çekimi sonucunda belirlendi. Turnuvayı kazanan takım 25 bin dolarlık ödülü ulaşırken aynı zamanda BLAST Premier Spring Showdown'a katılmaya hak kazanacak.

Winstrike, BLAST Premier Spring Showdown için BDT tabanlı bir eleme turnuvasıdır. Turnuvanın grupları ise dün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Turnuvaya katılan 8 takım iki gruba ayrıldı. Gruplarında başarılı olan en iyi 2 takım. Çapraz eşleşme usulü yarı final maçlarında karşılaşacaklar. Turnuvaya katılan takımlar ve grupları şu şekilde;

Spirit, Winstrike, K23 ve 1WIN ile birlikte A grubunda yer alırken, B grubundaki takımlar ise Negima, forZe, EXTREMUM, benzadejdi takımlar oldu.

CSGO WINSTRIKE CIS BAHAR KUPASI TURNUVASININ MAÇ TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE

19 Mart Cuma:

13:00Rusya Spirit vs Rusya 1WIN (BO1)

14:00Okyanusya EXTREMUM - Ukrayna beznadejdi ( BO1 )

15:00Kazakistan K23 - Rusya Winstrike ( BO1 )

16:00Belarus Nemiga - Rusya ForZe ( BO1 )

17:00 A Grubu birinciler maçı (BO1)

18:00B Grubu kazananlar maçı (BO1)

20 Mart Cumartesi:

15:00 Grup A eleme maçı (BO1)

16:00 Grup B eleme maçı (BO1)

17:00 A Grubu karar maçı (BO1)

18:00Grup B belirleyici maç (BO1)

21 Mart Pazar: