CS:GO Red Bull Flick 2v2 turnuvası geri döndü! Ödül havuzu 58 bin dolar!

Red Bull Flick 2v2 turnuvasının tarihi belli oldu! Ödül havuzuyla gözleri dolduran turnuvanın doğrudan davet alan 5 takımı duyuruldu! Geçen sene BIG takımıyla turnuvada mücadele eden Türk temsilcimiz XANTARES bu senede turnuvaya katılabilir. İşte CS:GO Red Bull Flick 2v2 hakkında tüm detaylar!

Red Bull Flick 2V2 turnuvasının geçen yıl domine eden Alman ekibi Elias "s1n" Stein ve Tom "skkye" Hagedorn bu sene de turnuvada yer alacaklarını duyurdular. Bu yıl düzenlenecek turnuva Finlandiya'nın Helsinki kentinde 19-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca, 2020'de sunulan 20 bin euroluk ödül havuzu 2021 yılı itibarıyla 50 bin euro oldu.

Red Bull Flick, 2021'in son aylarında düzenleyeceği turnuva için SteelSeries ve AOC gibi popüler oyun markalarıyla ortalık kurdu. Organizasyonun bu seneki marka elçisi ise Nikola "NiKo" Kovac seçildi. G2'nin yıldız oyuncusu turnuva hakkında görüşlerde ve yorumlarda bulunacak.

CS:GO RED BULL FLICK 2V2 TURNUVASI HARİTALARI

CS:GO Red Bull Flick 2v2 turnuvasına katılacak ekiplerdeki takım arkadaşları şu 5 özel haritada mücadele edecek;

· Dijital Arşivler (Digital Archives) [Seviye -2]

· Kontrol Odası (Control Room ) [Seviye -1]

· Şehir Sarayı (City Palace) [Seviye 0]

· Gökyüzü Platformu (Sky Platform ) [Seviye 1]

· Wi-nG: 5 [Seviye 2 ]

CS:GO RED BULL FLICK 2V2 TURNUVASI TAKVİMİ

2021'de Finlandiya'da 16 takım, 19-21 Kasım tarihleri arasında şampiyonluğa ve ödül havuzundaki toplam ödüle ulaşmak için karşı karşıya gelecekler. BIG, ENCE, Cloud9, G2 ve FURIA takımları bu seneki turnuvaya doğrudan davet aldı.

· EU Qualifier 1 (24 Nisan)

· EU Qualifier 2 (12 Haziran)

· EU Qualifier 3 (24 Temmuz)

· EU Qualifier 4 (11 Eylül)

· CIS Qualifier 1 (25 Nisan)

· CIS Qualifier 2 (17 Temmuz)

· NiKo Qualifier 1 (22 Mayıs)

· NiKo Qualifier 2 (16 Ekim)

Red Bull Flick web sitesine buradan ulaşarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.