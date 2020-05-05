CS: GO Oyuncuları Tutuklandı!
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CS: GO Oyuncuları Tutuklandı!

CS: GO Oyuncuları Tutuklandı!
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44

Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) oyununda hile yapanlara alıştık. Büyük ödüllü Cs: Go turnuvalarında da oyuncular kazanmak için hile ve hack dışında başka yollara başvurabiliyor.

Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) oyununda hile yapanlara alıştık. Büyük ödüllü Cs: Go turnuvalarında da oyuncular kazanmak için hile ve hack dışında başka yollara başvurabiliyor. Avustralya'da yaşayan beş Cs: Go oyuncusu polis tarafından tutuklandı ve Eylül ayında mahkemeye çıkarılacaklar. Peki, olay bu noktaya nasıl geldi? Detaylar haberimizde.

Turnuvada Bilerek Kaybetmenin Sonucu: Tutuklandılar!

Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), dünyanın en çok oynanan PC oyunları arasında. E-spor oyuncularının da gözde oyunlarından biri olan CS: GO üzerine büyük ödüllü turnuvalar düzenleniyor. Oyunu çok iyi oynayanların bir araya geldiği e-spor turnuvalarında da maalesef hile karışabiliyor. Avustralya'da 2019 yılında ESEA'nın (E-Spors Entertainment Association League) Mountain Dew Ligi'nde gerçekleştirilen e-spor maçlarında şike yaptıkları gerekçesiyle beş CS: Go oyuncusu polis tarafından tutuklandı.

30.000 Dolar Kazanmışlardı

Aktarılan bilgilere göre, 20'li yaşlarda olan CS: Go oyuncuları kendi maçlarında kaç taraf kazanır bahisi oynadı ve bilerek karşı tarafa kaybetti. Böylece 30.000 dolar kazanan gençler, komitelerden kaçsa da polislerden kaçamadı. Gençler, CS: GO e-spor liginde şike yaptıkları gerekçesiyle yargılanmak üzere tutuklandılar. Aralarında bir kişinin uyuşturucu bulundurma suçuyla da yargılandığı davanın ilk duruşması Eylül'de görülecek. Dava sonucunda gençlerin 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

E-spor maçlarında boy gösteren beş kişinin tutuklanma nedeni 1 yıl süren soruşturmaya dayanıyor. Avustralya polisi, bundan bir yıl önce bir bahis kurumunda CS: Go ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğuna dair ihbarlar almaya başlıyor. İhbarların ardından soruşturma açan polis, 2019'da ilgili ligde gerçekleştirilen e-spor maçlarını mercek altına alıyor ve yapılan baskınlar ve incelemelerin sonucunda beş CS: GO oyuncusunun şike yaptığı sonucuna varıyor.

Kaynak: Tamindir

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