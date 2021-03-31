CS:GO IEM yaz elemeleri için tarihler belli oldu!
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CS:GO IEM yaz elemeleri için tarihler belli oldu!

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CS:GO IEM yaz elemeleri için tarihler belli oldu!

250 bin dolar'lık turnuvaya üç bölgeden katılacak 16 takım 8 Nisan'da başlayacak maçlarla karşı karşıya gelecek. Intel Extreme Masters turnuvası için detaylar haberimizde!

3-13 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan ESL Pro Tour Masters seviyesinde bir etkinlik olan IEM 2021 yaz turnuvası, üçü Avrupa elemeleriyle yer alacak olan 16 takımın mücadelesine sahne olacak.

IEM Summer'a giden yol, 8-9 Nisan ve 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek iki açık elemeyle başlayacak. Bu açık elemelerde bulunacak, üç ana etkinlik takımı 26-28 Nisan'da planlanan kapalı elemede sekiz davetli takıma katılacak.

IEM YAZ ELEMELERİ İÇİN TURNUVA TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE:

· Açık Eleme #1: 8-9 Nisan

· Açık Eleme #2: 19-20 Nisan

· Kapalı Eleme: 26-28 Nisan

Ana etkinliğe veya kapalı elemeye davet edilen takımlar henüz açıklanmadı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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