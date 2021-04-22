CS:GO IEM Yaz 2021 kapalı elemeleri için takvim belli oldu! Türk temsilcimiz XANTARES'in takımı hangi aşamada bulunuyor?
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CS:GO IEM Yaz 2021 kapalı elemeleri için takvim belli oldu! Türk temsilcimiz XANTARES'in takımı hangi aşamada bulunuyor?

CS:GO IEM Yaz 2021 kapalı elemeleri için takvim belli oldu! Türk temsilcimiz XANTARES'in takımı hangi aşamada bulunuyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

ESL, 26 Nisan'da başlayacak olan IEM Summer 2021 kapalı elemelerinde yer alacak takımların yanı sıra Haziran ayında ana etkinliğe davet edilen takımları da açıkladı. Turnuvanın ödül havuzu 250.000 dolar!

IEM Yaz 2021 için kapalı elemelerden yalnızca üç takım turnuvaya yükselebilecek ve bu noktada rekabet en üst noktada yaşanacak.

IEM Summer closed qualifier, iki aşamalı bir format kullanarak 26-28 Nisan tarihlerinde yapılan maçlarla gerçekleşecek. İlk aşamada SKADE ve Movistar Binicileri de dahil olmak üzere dört nitelik taşıyan takım, CS:GO arenasında uzun süredir zirveyi kovalamaya çalışan dört önemli takımla karşı karşıya gelecek. Bu maçların kaybedenleri elenirken, kazananlar dört yüksek seri takımının bulunduğu ikinci aşamaya, çift eleme aşamasına geçecek.

CS:GO IEM YAZ 2021 KAPALI ELEMELERİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Kapalı elemelerin eşleşmeleri şu şekilde:

CS:GO IEM Yaz 2021 kapalı elemeleri için takvim belli oldu! Türk temsilcimiz XANTARES'in takımı hangi aşamada bulunuyor?

250.000 dolarlık ödül havuzuna sahip etkinlik açısından 16 takımdan 12'si artık biliniyor. Imperial ve Extra Salt bölgesel maçlarında gösterdiği performanslarla kalifiye olan ilk onaylanan ekiplerdi. CS:GO dünya takım sıralamasında zirveyi kovalayan ekipler Gambit, Virtus.pro, Spirit ve Heroic turnuvaya direkt davet alan diğer takımlar.

ESL'nin ortak ekipleri için altı takımlık yuva daha dolduruldu. Listede; Astralis, Vitality, Complexity'nin yanı sıra İsveç temsilcileri NIP ve fnatic bulunuyor. Son takım ise Kuzey Amerika temsilcisi Evil Geniuses.

Diğer boş kalan slotların üçü kapalı eleme etkinliğinden gelecek takımlar için ayrıldı. Sonuncu slot ise "EPT Bağlantısı" etkinliği olan ESL National Championships Global Playoff: Spring 2021 ile kararlaştırılacak.

CS:GO IEM Yaz 2021 kapalı elemeleri için takvim belli oldu! Türk temsilcimiz XANTARES'in takımı hangi aşamada bulunuyor?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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