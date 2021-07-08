CS:GO IEM Köln turnuvasında maçlar başladı! XANTARES'li BIG bugün ilk maçına çıkacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CS:GO IEM Köln turnuvasında maçlar başladı! XANTARES'li BIG bugün ilk maçına çıkacak!

CS:GO IEM Köln turnuvasında maçlar başladı! XANTARES'li BIG bugün ilk maçına çıkacak!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

CS:GO IEM Köln Play-In'den çıkan son iki takım belli oldu. CS:GO'nun 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip IEM Köln turnuvası 16 takımın katılımıyla başladı. Türk temsilcimiz XANTARES'in yer aldığı BIG bugün ilk maçına çıkacak. İşte detaylar!

Counter Strike: Global Offensive IEM Köln turnuvası ile sahnelere geri dönüyor.

NIP, BIG, Complexity ve Vitality doğrudan ana sahnede yer alırken, turnuvaya davet edilen Gambit, Natus Vincere ve G2 gibi takımlar IEM Köln'de rekabeti üst seviyeye taşıyacak.

Grup aşaması, her gruptan üç takımın playofflara yükseleceği bir çift eleme formatı uygulayacak. Grup birincileri doğrudan yarı finale yükselirken, ikinciler altıncı turda diğer grubun ikincileriyle karşılaşacak.

IEM Köln uzun zamandır görülmeyen bir ödül havuzuyla CS:GO arenasına giriş yapıyor. Turnuva boyunca toplamda 1 milyon dolar dağıtılacak. Şampiyonluğa ulaşan takım ise 400 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

CS:GO arenasının önemli oyuncularından Türk temsilcimiz XANTARES, Almanya merkezli BIG organizasyonu ile bugün saat 17.45'de Virtus.pro ile karşılaşacak. Temsilcimiz XANTARES'in turnuva boyunca iyi performanslar sergilemesini diliyoruz!

CS:GO IEM KOLN TURNUVASI MAÇ TAKVİMİ

CS:GO IEM Köln turnuvasında maçlar başladı! XANTARES'li BIG bugün ilk maçına çıkacak!
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam İbrahim Selim Müslüm Gürses
Spor Balotelli Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CS:GO IEM Köln turnuvasında maçlar başladı! XANTARES'li BIG bugün ilk maçına çıkacak! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:06:40. #1.14#

title