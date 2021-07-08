CS:GO IEM Köln turnuvasında maçlar başladı! XANTARES'li BIG bugün ilk maçına çıkacak!

CS:GO IEM Köln Play-In'den çıkan son iki takım belli oldu. CS:GO'nun 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip IEM Köln turnuvası 16 takımın katılımıyla başladı. Türk temsilcimiz XANTARES'in yer aldığı BIG bugün ilk maçına çıkacak. İşte detaylar!

Counter Strike: Global Offensive IEM Köln turnuvası ile sahnelere geri dönüyor.

NIP, BIG, Complexity ve Vitality doğrudan ana sahnede yer alırken, turnuvaya davet edilen Gambit, Natus Vincere ve G2 gibi takımlar IEM Köln'de rekabeti üst seviyeye taşıyacak.

Grup aşaması, her gruptan üç takımın playofflara yükseleceği bir çift eleme formatı uygulayacak. Grup birincileri doğrudan yarı finale yükselirken, ikinciler altıncı turda diğer grubun ikincileriyle karşılaşacak.

IEM Köln uzun zamandır görülmeyen bir ödül havuzuyla CS:GO arenasına giriş yapıyor. Turnuva boyunca toplamda 1 milyon dolar dağıtılacak. Şampiyonluğa ulaşan takım ise 400 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

CS:GO arenasının önemli oyuncularından Türk temsilcimiz XANTARES, Almanya merkezli BIG organizasyonu ile bugün saat 17.45'de Virtus.pro ile karşılaşacak. Temsilcimiz XANTARES'in turnuva boyunca iyi performanslar sergilemesini diliyoruz!

CS:GO IEM KOLN TURNUVASI MAÇ TAKVİMİ