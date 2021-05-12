CS:GO FlashPoint 3 turnuvasında ilk maçlar tamamlandı! Temsilcimiz XANTARES karşılaşmada nasıl bir performans sergiledi?

CS:GO FlashPoint 3 turnuvasında, DBL PONEY-Vitality , Astralis-OG , BIG-Complexity ve Fnatic-MouseSports aralarında oynanan maçlarda üst tura yükselen takımlar belli oldu. XANTARES'li BIG üst tura yükselmeyi başardı mı? İşte detaylar!

FlashPoint 3'te ilk karşılaşmalar tamamlandı. DBL PONEY-Vitality , Astralis-OG , BIG-Complexity ve Fnatic-MouseSports aralarında oynanan maçlarda DBL, Astrails , BIG ve Mousesports bir üst tura çıkmaya hak kazanan takımlar oldu.

Dünya takım sıralamasında ilk 10'un dışında kalan Vitaliy, Nuke ve İnferno haritalarında rakibi DBL PONEY'e karşı yenilerek şok bir mağlubiyete daha imza attı ve ilk turda turnuvaya veda etti. Maçın oyuncusu 40-22 KD oranıyla DBL PONEY forması giyen Fransız Thomas "Djoko" Pavoni oldu.

İkinci karşılaşma turnuvanın önemli takımları Astralis ve OG arasında gerçekleşti. OG'nin seçtiği ilk İnferno haritası inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Uzatmaya giden haritada Astralis rakibini 22-19 yenmeyi başardı. İkinci harita olan Nuke'de rakibi OG'ye nazaran daha rahat bir oyun sergileyen Astralis 16-11'lik bir harita performansıyla adını üst tura yazdırmayı başardı. Maçın oyuncusu 56-44 KD oranı ile Astralis forması giyen Andreas "Xyp9x"Højsleth oldu.

Counter Strike: Global Offensive FlashPoint 3'te temsilcimiz XANTARES'in yer aldığı BIG, Complexity ile karşıya karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk haritası olan Nuke (16-14) ve ikinci harita Dust 2 (16-8) galibiyetleriyle 2-0'lık bir üstünlük sağladı. Maçın oyuncusu ödülünü Alman oyuncu Johannes "tabseN" Wodarz 47-34 lük KD ile sırtladı. Türk temsilcimiz XANTARES ise 43 - 34'lük bir genel harita performansı sergiledi.

Günün son maçı, son zamanlarda büyük bir düşüş yaşayan Fnatic ve Mousesports arasında gerçekleşti. Fnatic kendi seçtiği İnferno haritasında rakibine 16-8 yenildi. Mousesports ikinci harita Overpass'da rakibini 16-4'lük ezici bir üstünlükle yenerek turnuvada bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Üst tura yükselen takımların belli olmasının ardından, 19 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmaların fikstürü netleşti.

FlashPoint 3 için yeni tur fikstürü