CS:GO Evil Geniuses oyuncusu "tarik" neden yedeğe çekildiğini açıkladı!
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CS:GO Evil Geniuses oyuncusu "tarik" neden yedeğe çekildiğini açıkladı!

CS:GO Evil Geniuses oyuncusu 'tarik' neden yedeğe çekildiğini açıkladı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Counter Strike Global Offensive oyuncusu Tarık "tarik" Çelik, Evil Geniuses'da neden yedeğe çekildiğini dair Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde!

Son zamanlarda ESL Pro League'de istediği performansı sergileyemeyen Evil Geniuses takımı oyuncusu Tarık "tarik" Çelik'ten bir açıklama geldi. Profesyonel oyuncu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendi istediği üzerine yedeğe çekildiğini ifade etti. Tarik ayrıca, açıklamasında gelecek planlarından da bahsetti.

CS:GO Evil Geniuses oyuncusu 'tarik' neden yedeğe çekildiğini açıkladı!

TARIK YEDEĞE ÇEKİLME SEBEBİNİ TWITTER'DA AÇIKLADI

"Yeniden yapılanma zamanı

Dünya çapında bir Counter-Strike takımı beklentilerini karşılayamadığımız için üzgünüm. İnişli çıkışlı bir geçmişimiz olsa da, çoğunlukla aşağı doğru gittik. Takım olarak aldığımız sonuçların gelecek vadetmemesi sonucu kendimi yedeğe çekme kararı aldım. Zor zamanlarımızda iyi bir oyun sergilediğimi kesinlikle düşünmesem de, kadromuzun yenilenmesine rağmen altta yatan problemlerimizin hala var olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak ben problemlerimize farklı bir açıdan baktım, ancak takımın geri kalanı benimle aynı fikre sahip değildi. Kararlarına saygı duyuyorum ancak artık inancımın kalmadığı bir projenin parçası olmak istemediğim kararına vardım. Hala takımımızı tutarlı ve yüksek bir seviyeye taşıyamamanın sorumluluğunu üstleniyorum, ve bunun suçlusunun tek bir kişi olduğuna inanmıyorum. Takım olarak kazandık, takım olarak kaybettik. Bununla beraber, bensiz olsa bile, takımın tekrar başarılara imza atmasını ümit ediyorum. Takımca sonsuza kadar bizimle olacak birçok güzel anı ve başarı yaşadık.

Evil Geniuses takımında bulunduğum süre boyunca daha iyi ya da farklı yapabileceğim şeyler üzerinde düşüneceğim ancak şu anki ana odağım, yeniden forma girmek. Yedeğe çekildiğim süre boyunca ana hedefim bu olacak. Ayrıca bu süreçte yayınlara da geri döneceğim.

Bu çılgın macerada beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İyisiyle kötüsüyle birçok şey yaşadım, ancak herkesin desteği için minnettarım, bunların hiçbirini siz olmasanız yapamazdım. Bakalım gelecekte bizi neler bekliyor."

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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