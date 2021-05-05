CS:GO ESEA Premier Sezon 37'de Avrupa grupları belli oldu! SAGNAL Esports, XANTARES'li BIG ile karşılaşacak mı?
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CS:GO ESEA Premier Sezon 37'de Avrupa grupları belli oldu! SAGNAL Esports, XANTARES'li BIG ile karşılaşacak mı?

CS:GO ESEA Premier Sezon 37'de Avrupa grupları belli oldu! SAGNAL Esports, XANTARES'li BIG ile karşılaşacak mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), ESL Premier Sezon 37'de takımlar ESL Pro League Sezon 14'te yer alan son boş koltuk için mücadele edecekler. XANTARES'in yer aldığı ekip BIG hangi grupta bulunuyor? SAGNAL Esports'un turnuvadaki rakipleri kimler? Detaylar haberimizde!

ESEA, Premier Sezon 37 için gruplar belli oldu. BIG ve Endpoint kötü turnuva performanslarından sonra ESL dünya sıralamasında yeterince yüksek olamadıkları için ESL Pro League'den düştüler ve tekrar çıkmak için mücadele edecekler.

A grubunda yer alan önemli takımlar arasında Türk temsilcimiz XANTARES'in bulunduğu ekip BIG, forZe ve SAW yer alıyor. Ayrıca, BIG turnuvanın favorisi olarak gösteriliyor.

B grubunda ise birkaç Polonya ekibi yer alırken, Türk temsilcimiz SAGNAL Esports'da son koltuk için B grubunda mücadele edecek.

18 takımın mücadele edeceği ESL Premier Sezon 37'de iki grup yer alıyor. Gruplarında en iyi performansları gösteren dört takım çift eleme playofflarına ilerleyecek. Eşleşme aşaması, üst kademe takım için bir harita seçme avantajı sunacak. Turnuvanın kazananı ESL Pro League Sezon 14'te boş olan son koltuğa yerleşecek.

ESEA Premier Season 37 Avrupa grupları aşağıdaki gibidir:

CS:GO ESEA Premier Sezon 37'de Avrupa grupları belli oldu! SAGNAL Esports, XANTARES'li BIG ile karşılaşacak mı?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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