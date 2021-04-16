CS:GO DreamHack Masters İlkbahar grupları belli oldu!

DreamHack Masters Spring için sekiz takımlı iki grupta mücadele edecek takımlar ve grupları belli oldu. DreamHack Masters Spring 29 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak turnuvanın ilk maçları belli oldu. Detaylar haberimizde!