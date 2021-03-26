CS:GO DreamHack Masters Bahar Turnuvası'nda yer alacak takımlar belirlendi!
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CS:GO DreamHack Masters Bahar Turnuvası'nda yer alacak takımlar belirlendi!

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CS:GO DreamHack Masters Bahar Turnuvası'nda yer alacak takımlar belirlendi!

250 bin dolarlık turnuvada mücadele edecek 16 takım belli oldu. ESL Dünya Sıralaması'ndaki ilk 10 takım doğrudan davet aldı. İşte turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar!

DreamHack, 29 Nisan - 9 Mayıs tarihlerinde DreamHack Masters Spring'e katılacak takımların tam listesini açıkladı. 10 takım Dünya sıralamasındaki konumlarına göre davet alırken diğer takımlar ise turnuvada gösterdiği başarı ile katılmaya hak kazandı.

Natus Vincere, Astralis , G2, FaZe ve mousesports, ESL ile olan ortalıkları sayesinde turnuvada kendilerine yer bulurken, Gambit, Virtus.pro, Vitality, BIG ve FURIA en yüksek dereceli takımlardan bazıları olması sebebiyle turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Diğer katılım hakkı kazanan takımlar ise Avrupa ve Kuzey Amerika'daki eleme turnuvalarında gösterdiği başarılı performans ile savaş biletini kapmayı başardı. Heroic, Friend, Complexity, paiN ve Extra Salt turnuvada kendilerine yer bulurken. DreamHack Open'ı kazanan Spirit diğer takımların arasında yer alacak ekip oldu.

CS:GO DreamHack Masters Bahar Turnuvası'nda yer alacak takımlar belirlendi!

DreamHack Masters Spring'in bir stüdyo ortamında gerçekleşeceği yılın başında duyurulmuştu. Bununla birlikte, ESL'nin ESL Pro League Season 13 playoff'larını LAN'da tutma planlarını iptal etmeye karar vermesinden sonra, dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen koronavirüs salgınıyla ilgili kısıtlamalar nedeniyle etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleşmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:33:49. #1.15#
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