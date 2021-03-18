CS:GO'da zirve Rusların! Dünyanın en iyi CS:GO takımı Natus Vincere!
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CS:GO'da zirve Rusların! Dünyanın en iyi CS:GO takımı Natus Vincere!

18.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:49
CS:GO'da zirve Rusların! Dünyanın en iyi CS:GO takımı Natus Vincere!

HLTV.org tarafından düzenlenen CS:GO dünya takım sıralaması güncellendi, Rus ekibi Natus Vincere Astralis'i geçerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Son zamanlarda turnuvalarda üstün performans gösteren Rus ekibi Natus kadrosunda s1mple, flamie, electronic, Boombl4, Perfecto gibi önemli oyuncuları bulunduruyor. Bu hafta güncellenen takım sıralaması ile de liderliği ele geçirdi.

İkinci sıraya gerileyen Danimarkalı ekip Astralis'in bu durum karşısında nasıl performans göstereceği merak konusu. Son zamanlarda kadrolarında önemli oyuncuları bulunduran Rus takımları CS:GO'da bir yükselişe geçti. Bir diğer Rus ekibi Spirit, son zamanlarki hızlı yükselişlerinin ardından ilk 10'da kendine yer bulmayı başardı.

Türk oyuncu XANTARES'in formasını giydiği BIG ise, sıralamada 1 sıra geriye giderek kendini 8. sırada buldu. ESL Pro Lig'de gösterdikleri kötü performansla gruplarını son sırada tamamlayan ekibin sıralamada daha fazla gerileyeceğini öngörebiliriz.

NATUS VINCERE: GERİ DÖNDÜK!

Natus Vincere takımı bu başarısının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden "Geri döndük" paylaşımı yaptı.

CS:GO'da zirve Rusların! Dünyanın en iyi CS:GO takımı Natus Vincere!

Birçok profesyonel oyuncunun VALORANT'a geçmesi Rus ekibinin işine gelmiş olsa gerek...

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