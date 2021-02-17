CS: GO Çakma Oyunu "Global Offensive Mobile" Google Play'de Görüldü!

Cheese WT tarafından yayınlanan Global Offensive Mobile, sadece Tayland'da oynanabiliyor. Oyunun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Açıkçası böylesine saçma bir klonu yapanların ve yayınlayanların cesaretine hayran kaldım. CS: GO'dan ilham almak yerine, düpedüz çalmayı tercih ettiler. Arkadaşlar, gerçekten abartmıyorum. Aşağıdaki fotoğrafları gördüğünüzde emin olun bana hak vereceksiniz.

Global Offensive Mobile 18 Şubat'ta "Kapalı Beta" aşamasına girecek. Oyunda Dust 2, Inferno ve Mirage ile beraber 6 tane harita bulunuyor. Evet, doğru gördünüz. Haritaların adlarını değiştirmeye cüret bile etmemişler.

Oyundaki tek farklılık, Teröristler ve Anti-Teröristler yerine, kırmızı ve mavi takım gelmiş. Oynanış ama hala aynı. Kırmızı takımdan bir kişi bomba taşıyor ve belirli yere bomba kurup patlattıktan sonra raundu kazanıyor. Mavi takım ise düşmanı bomba kurmadan etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Aradaki benzerliği fark ettiniz mi?

Valve, bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, umuyorum ki böylesine görgüsüzlük yanlarına kalmaz.

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Kaynak: ESporTimes