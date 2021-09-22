CS: GO 21 Eylül 2021 Güncellemesi notları paylaşıldı

Counter Strike: Global Offensive'in 21 Eylül 2021 tarihinde gelen güncelleme paketinde yer alan değişiklikleri sizler için çevirdik. CS: GO 21 Eylül 2021 Güncellemesi ile oynanış, silahlar ve haritalara değişiklikler gelirken, Girdap Operasyonu da oyuna eklendi.

Oyun Modları

Özel MM Kuyrukları

Artık bir queue(kuyruk) kodu oluşturup bunu arkadaşlarınızla paylaşarak Valve sunucularında özel bir Premier maç oluşturabilirsiniz veya Steam Gruplarınızdan birini seçip ve yalnızca o grubun diğer üyeleriyle bir maç oynayabilirsiniz.

Kısa Rekabetçi

Rekabetçi Matchmaking'de maç süresi için üç tercih belirleme seçeneği eklendi: Kısa (MR 16), Uzun (MR 30) veya tercih yok.

Ölüm Maçı

Klasik Ölüm Maçı, Takım Ölüm Maçı (100 öldürme sayısına ulaşan ilk takım kazanır) ve Herkes için Ölüm Maçı (tüm oyuncular düşmandır) seçeneği eklendi.

Yıkım

Maksimum tur sayısı 10'a düşürüldü ve devre arası takım değişimi kaldırıldı.

Azaltılmış tur süresi.

Düzeltilmiş silah ilerlemesi.

Silahlanma yarışı

Düzeltilmiş silah ilerlemesi.

Oyuncular artık üç öldürmeden sonra bir sağlık artışı alıyor.

Oynanış

El bombaları artık tıpkı silahlar gibi düşürülebilir.

Ölümden sonraki görüş 3,0 saniyeden 2,0 saniyeye düşürüldü (kafadan vuruşla görüş 1,0 saniyeden 0,5 saniyeye düşürüldü).

Deagle

Vücut hasarı azaltıldı.

M4A1-S

Vücut hasarı arttırıldı.

İkili Elitler

Fiyat 300 dolara düşürüldü.

Polis kalkanı

Satın alma menüsüne şu anda CT'ler tarafından Casual Rehine harita gruplarında satın alınabilen Riot Shield ağır silahı eklendi.

Haritalar

Danger Zone oyun modunda resmi eşleştirmeye "County" eklendi.

Basalt ve Insertion II haritaları Rekabetçi, Basit Eğlence ve Ölüm Maçı oyun modlarında resmi eşleştirmeye eklendi.

Wingman oyun modunda resmi eşleştirmeye Ravine ve Extraction eklendi.

Bu haritalar artık resmi eşleştirmede mevcut değil: Grind, Mocha, Pitstop, Calavera, Frostbite.

Dust 2

T Spawn'dan Mid'e doğru görünürlük ayarlamaları yapıldı.

Üst tünellerden B arka bölgesine doğru görünürlük iyileştirildi.

Inferno

Banana solid'in üst tarafına bir kapı eklendi.

1v1 düzeni revize edildi.

Ufak hata düzeltmeleri yapıldı.

Ancient

Her iki bomba alanında da bomba kurulabilir alan büyütüldü.

Kontrplak yüzeylerden mermi girişi düzeltildi.

Daha fazla optimizasyon yapıldı.

1v1 arenaları eklendi.

Köklü değişikliklerin yapıldığı CS: GO 21 Eylül 2021 Güncellemesi ile ilgili sizler ne düşünüyorsunuz?

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