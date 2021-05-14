CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı

CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

CS: GO'nun yeni güncellemesi geçtiğimiz gece oyuncular ile buluştu.

13 Mayıs Perşembe gününün akşam saatlerinde, geçtiğimiz haftalarda oyuncular ile bir araya gelen büyük CS: GO güncellemesinin devamı niteliğinde olan 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı.

Haritalardaki hatalara odaklanan güncellemenin detaylarını sizler içni Türkçeleştirdik. Hızlıca güncelleme detaylarına geçiş yapalım.

CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi detayları

[CS: GO 360 İstatistikleri]

Silah performans kategorisi puanı için hesaplamalar ayarlandı.

[Diğer]

Oyuncuların güvenilmeyen modda başlatma konusunda yinelenen uyarılar aldığı bir durum düzeltildi.

[Haritalar]

Ancient

Mid'i A'ya bağlayan noktaya, A Site'a doğru omuz açısı sorununu kaldırmak için Cubby 2.0 uygulandı.

Süslü kaya ve Mid'i A'ya bağlayan nokta inceltildi.

A main yakınındaki Boost üzerindeki seyrek yapraklar iyileştirildi.

Kuşların sesi azaltıldı.

A Site bomba alanı işaretinin üst kısmındaki kırpıntı kaldırıldı ve T main ile Plant için kendi kendine yapılabilen bir Boost eklendi.

T spawn suyuna vphysics klibi eklendi, böylece silahlar tamamen suya dalmıyor.

Birçok küçük fırça ayarı yapıldı.

El bombalarının T girişinden Mid'e kadar erişilemeyen binaya girmesi engellendi.

B Site yakınındaki yapı iskelesi boyunca olan piksel boşlukları engellendi.

A Site'a giden yeni CT yolunda kapı geçişi boyunca yer alan piksel boşlukları engellendi.

Çatılardaki el bombası çarpmaları düzenlendi.

Genel optimizasyonlar yapıldı.

Grind

A Uzun'daki duvar Surf yapılabilir hale geldi.

B alanının yakınındaki görünmez duvar düzeltildi.

A alanı yakınındaki harita dışı Boost düzeltildi.

A alanı yakınındaki duvarın çarpışması düzeltildi.

A alanı etrafındaki sütunların çarpışması düzeltildi.

T spawn çevresinde küçük sanat güncellemeleri yapıldı.

Frostbite

Airdrop'larla ilgili bir geri çekilme düzeltildi.

Sıkışmış noktalar düzeltildi.

Gözetleme kulesi modelleri yeniden düzenlendi.

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 19:19:34. #1.14#

title