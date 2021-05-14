CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı

CS: GO'nun yeni güncellemesi geçtiğimiz gece oyuncular ile buluştu.

13 Mayıs Perşembe gününün akşam saatlerinde, geçtiğimiz haftalarda oyuncular ile bir araya gelen büyük CS: GO güncellemesinin devamı niteliğinde olan 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı.

Haritalardaki hatalara odaklanan güncellemenin detaylarını sizler içni Türkçeleştirdik. Hızlıca güncelleme detaylarına geçiş yapalım.

CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi detayları

[CS: GO 360 İstatistikleri]

Silah performans kategorisi puanı için hesaplamalar ayarlandı.

[Diğer]

Oyuncuların güvenilmeyen modda başlatma konusunda yinelenen uyarılar aldığı bir durum düzeltildi.

[Haritalar]

Ancient

Mid'i A'ya bağlayan noktaya, A Site'a doğru omuz açısı sorununu kaldırmak için Cubby 2.0 uygulandı.

Süslü kaya ve Mid'i A'ya bağlayan nokta inceltildi.

A main yakınındaki Boost üzerindeki seyrek yapraklar iyileştirildi.

Kuşların sesi azaltıldı.

A Site bomba alanı işaretinin üst kısmındaki kırpıntı kaldırıldı ve T main ile Plant için kendi kendine yapılabilen bir Boost eklendi.

T spawn suyuna vphysics klibi eklendi, böylece silahlar tamamen suya dalmıyor.

Birçok küçük fırça ayarı yapıldı.

El bombalarının T girişinden Mid'e kadar erişilemeyen binaya girmesi engellendi.

B Site yakınındaki yapı iskelesi boyunca olan piksel boşlukları engellendi.

A Site'a giden yeni CT yolunda kapı geçişi boyunca yer alan piksel boşlukları engellendi.

Çatılardaki el bombası çarpmaları düzenlendi.

Genel optimizasyonlar yapıldı.

Grind

A Uzun'daki duvar Surf yapılabilir hale geldi.

B alanının yakınındaki görünmez duvar düzeltildi.

A alanı yakınındaki harita dışı Boost düzeltildi.

A alanı yakınındaki duvarın çarpışması düzeltildi.

A alanı etrafındaki sütunların çarpışması düzeltildi.

T spawn çevresinde küçük sanat güncellemeleri yapıldı.

Frostbite

Airdrop'larla ilgili bir geri çekilme düzeltildi.

Sıkışmış noktalar düzeltildi.

Gözetleme kulesi modelleri yeniden düzenlendi.

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Kaynak: Playerbros