CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı
CS: GO'nun yeni güncellemesi geçtiğimiz gece oyuncular ile buluştu.
13 Mayıs Perşembe gününün akşam saatlerinde, geçtiğimiz haftalarda oyuncular ile bir araya gelen büyük CS: GO güncellemesinin devamı niteliğinde olan 13 Mayıs 2021 güncellemesi yayınlandı.
Haritalardaki hatalara odaklanan güncellemenin detaylarını sizler içni Türkçeleştirdik. Hızlıca güncelleme detaylarına geçiş yapalım.
CS: GO 13 Mayıs 2021 güncellemesi detayları
[CS: GO 360 İstatistikleri]
Silah performans kategorisi puanı için hesaplamalar ayarlandı.
[Diğer]
Oyuncuların güvenilmeyen modda başlatma konusunda yinelenen uyarılar aldığı bir durum düzeltildi.
[Haritalar]
Ancient
Mid'i A'ya bağlayan noktaya, A Site'a doğru omuz açısı sorununu kaldırmak için Cubby 2.0 uygulandı.
Süslü kaya ve Mid'i A'ya bağlayan nokta inceltildi.
A main yakınındaki Boost üzerindeki seyrek yapraklar iyileştirildi.
Kuşların sesi azaltıldı.
A Site bomba alanı işaretinin üst kısmındaki kırpıntı kaldırıldı ve T main ile Plant için kendi kendine yapılabilen bir Boost eklendi.
T spawn suyuna vphysics klibi eklendi, böylece silahlar tamamen suya dalmıyor.
Birçok küçük fırça ayarı yapıldı.
El bombalarının T girişinden Mid'e kadar erişilemeyen binaya girmesi engellendi.
B Site yakınındaki yapı iskelesi boyunca olan piksel boşlukları engellendi.
A Site'a giden yeni CT yolunda kapı geçişi boyunca yer alan piksel boşlukları engellendi.
Çatılardaki el bombası çarpmaları düzenlendi.
Genel optimizasyonlar yapıldı.
Grind
A Uzun'daki duvar Surf yapılabilir hale geldi.
B alanının yakınındaki görünmez duvar düzeltildi.
A alanı yakınındaki harita dışı Boost düzeltildi.
A alanı yakınındaki duvarın çarpışması düzeltildi.
A alanı etrafındaki sütunların çarpışması düzeltildi.
T spawn çevresinde küçük sanat güncellemeleri yapıldı.
Frostbite
Airdrop'larla ilgili bir geri çekilme düzeltildi.
Sıkışmış noktalar düzeltildi.
Gözetleme kulesi modelleri yeniden düzenlendi.
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Kaynak: Playerbros