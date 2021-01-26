Crystal Palace - West Ham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Crystal Palace - West Ham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Crystal Palace - West Ham maçıdır. Peki Crystal Palace - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

CRYSTAL PALACE - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Crystal Palace - West Ham maçı 26 Ocak Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

CRYSTAL PALACE - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Crystal Palace - West Ham maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.

CRYSTAL PALACE - WEST HAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Selhurst Park, Londra'da oynanacak.