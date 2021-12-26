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Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira, Kovid-19'a yakalandı

Crystal Palace Teknik Direktörü Vieira, Kovid-19'a yakalandı
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın teknik direktörü Patrick Vieira'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, izolasyon süreci başlayan 45 yaşındaki Fransız teknik adam, TSİ 18.00'de oynanacak Tottenham-Crystal Palace maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Karşılaşmada Vieira'nın yardımcısı Osian Roberts takımın başında bulunacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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