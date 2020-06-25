Crystal Palace, Premier Lig'de 2010'larda eşi benzeri görülmemiş bir istatistiğe imza attı İngiltere Premier Lig, yola tam gaz devam ediyor!

İngiltere Premier Lig, yola tam gaz devam ediyor!

Geçtiğimiz gece Crystal Palace'ı ağırlayan Liverpool; Trent Alexandar-Arnold, Muhammed Salah, Fabinho ve Sadio Mane'den gelen gollerle rakibini 4-0 mağlup etmiş ve şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmıştı.

90 dakika boyunca rakip kaleye yalnızca üç şut çekebilen Palace, bu şutların hiçbirinde isabet bulamadılar. Ayrıca maçı %26 top oynama oranıyla tamamladılar.

42 puanla dokuzuncu sırada yer alan takımın dünkü maç kadrosunda Kouyate, Ayew, Zaha, Townsend gibi etkili ceza sahası oyuncuları bulunmasına karşın hiçbiri varlık gösteremedi. Ve Palace maçı Liverpool'un ceza sahası içinde topa bir kez bile dokunmadan bitirdi.

OptaJoe'da yer alan bilgiye göre bu durum, Premier Lig'de 2008-2009 sezonundan beri yaşanmıyor.

Crystal Palace'ın bu "olumsuz" rekoru karşısında Liverpool, üst üste üçüncü sezon tüm kulvarlarda 100 golü geçmeyi başardı.

Kaynak: EuroSport.com