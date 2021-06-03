Crystal Palace, Christian Benteke'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Crystal Palace, Christian Benteke'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Crystal Palace, Christian Benteke'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Crystal Palace Kulübü, 30 yaşındaki santrforun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Benteke, 2016'da Liverpool'dan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı.

Belçika'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda da bulunan Benteke, milli takım kariyerinde ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Crystal Palace, Christian Benteke'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 14:59:05. #1.13#

title