Crystal Palace-Brighton Derbisi
Premier Lig ekipleri Crysal Palace-Brighton arasında sıkı bir rekabet var. Tarafların 40 yılı aşkın süren ateşli rekabeti, yıllar içinde iki takım taraftarlarına da özel anlar yaşattı. Derbi heyecanı 2017'den beri Premier Lig'de devam ediyor.
28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22
Premier Lig ekipleri Crysal Palace-Brighton arasında sıkı bir rekabet var. Tarafların 40 yılı aşkın süren ateşli rekabeti, yıllar içinde iki takım taraftarlarına da özel anlar yaşattı. Derbi heyecanı 2017'den beri Premier Lig'de devam ediyor.
Kaynak: Dugout
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