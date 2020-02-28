Crystal Palace-Brighton Derbisi

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

Premier Lig ekipleri Crysal Palace-Brighton arasında sıkı bir rekabet var. Tarafların 40 yılı aşkın süren ateşli rekabeti, yıllar içinde iki takım taraftarlarına da özel anlar yaşattı. Derbi heyecanı 2017'den beri Premier Lig'de devam ediyor.