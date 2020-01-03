Crystal Palace 2-2 Arsenal Maç Özeti

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

2018-19 Premier Lig sezonunda Arsenal, Crystal Palace'a Selhurst Park'ta konuk oldu. Topçular, Milivojevic'in penaltı golüyle geriye düşse de ikinci yarıda Aubameyang ve Xhaka'nın golleriyle üstünlüğü ele aldı. Ancak maçın son anında bir penaltı daha kazanan Palace'ta Milivojevic yeniden eşitliği sağlayınca taraflar puanları paylaştı.