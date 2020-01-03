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Crystal Palace 2-2 Arsenal Maç Özeti

2018-19 Premier Lig sezonunda Arsenal, Crystal Palace'a Selhurst Park'ta konuk oldu. Topçular, Milivojevic'in penaltı golüyle geriye düşse de ikinci yarıda Aubameyang ve Xhaka'nın golleriyle üstünlüğü ele aldı. Ancak maçın son anında bir penaltı daha kazanan Palace'ta Milivojevic yeniden eşitliği sağlayınca taraflar puanları paylaştı.

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

2018-19 Premier Lig sezonunda , 'a Selhurst Park'ta konuk oldu. Topçular, Milivojevic'in penaltı golüyle geriye düşse de ikinci yarıda Aubameyang ve Xhaka'nın golleriyle üstünlüğü ele aldı. Ancak maçın son anında bir penaltı daha kazanan Palace'ta Milivojevic yeniden eşitliği sağlayınca taraflar puanları paylaştı.

Kaynak: Dugout

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