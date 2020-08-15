Crysis Remastered sistem gereksinimleri 2020 CryEngine motoru ile geliştirilen Crysis Remastered sürümü çıkış tarihi için az kaldı.

Tüm dünyada oldukça popüler bir oyun olan Crysis'in Remastered sürümünün çıkması için çok az vakit kaldı. Crytek tarafından CryEngine oyun motoru ile geliştirilen Crysis, 13 Kasım 2007 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Çıkış yaptıktan kısa süre sonra tüm dünyada oldukça popüler hale gelen Crysis, grafikleri ile dikkat çekiyordu. Crytek, geçtiğimiz aylarda Crysis hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaparak Crysis Remastered'ı geliştirdiklerini açıklamıştı.

Oyunun geliştiricisi Crytek, Crysis'in başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Ayrıca Ubisoft'un ilk Far Cry oyununun geliştiricisiydi. Sektör ilerledikçe Crytek, Crysis serisi için CryEngine, CryEngine 2 ve CryEngine 3 olarak adlandırılan sıralı motorlar geliştirdi. Yeni nesil konsollar hakkında da bilgi veren Crytek, SSD'lerin yeni donanımlar arasında gerçek oyun değiştiriciler olduğuna inandığını da belirtti.

CRYSIS REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Crysis Remastered önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 7 2700 veya daha iyisi

RAM: 12 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB/ AMD Radeon RX 480 4GB veya daha iyisi

Piksel gölgelendirici/ Pixel shader: 5.1

Vertex shader: 5.1

VRAM: 3072 MB

Crysis Remastered minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci:Intel Core i5-6700K veya AMD FX-8350 veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB/ AMD Radeon R9 280 veya daha iyisi

Piksel gölgelendirici/ Pixel shader: 5.0

Vertex shader: 5.0

VRAM: 2048 MB