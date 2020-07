Crysis Remastered Nintendo Switch Çıkış Tarihi Açıklandı Crysis, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte Crysis Remastered Nintendo Switch çıkış tarihi açıklandı.

Crysis, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte Crysis Remastered Nintendo Switch çıkış tarihi açıklandı. Peki, Crysis Remastered ne zaman çıkacak? Crytek ve Saber Interactive ortaklığında geliştirilmekte olan Crysis Remastered ile ilgili detaylar haberimizde.

Crysis Remastered Nintendo Switch Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft Store'da gerçekleşen sızıntı nedeni ile Crysis Remastered detayları gün yüzüne çıkmıştı. Microsoft Store'da Crysis Remastered'a ait oynanış videosu ve ekran görüntüleri ile birlikte çıkış tarihi de ortaya çıkmıştı. Crysis Remastered, grafikleri nedeni ile çok sayıda oyuncu tarafından olumsuz eleştiriye maruz kaldı.

Geri dönüşlerin farkında olduklarını ve bütün yorumları dikkate alacaklarını belirten Crytek, Crysis Remastered'ı erteleme kararı aldığını duyurmuştu. Crysis, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dün yapılan açıklamada ise Crysis Remastered Nintendo Switch sürümünün ertelenmediği açıklandı.

Crysis resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Crysis Remastered, 23 Temmuz 2020 tarihinde Nintendo Switch platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Crysis Remastered'ın PC, PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri için biraz daha beklememiz gerecek. Crysis Remastered oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Crysis Fans,

You may have seen our last update about the Crysis Remastered release, and we have good news for you:

We can confirm that Crysis will still be coming to Nintendo Switch on July 23rd!

Watch this space for further updates.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/W6W3DDypgv

— Crysis (@Crysis) July 10, 2020

Kaynak: Tamindir