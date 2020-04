Crysis Remastered İçeriğinde Crysis Warhead de Olabilir Crysis Warhead, Crysis Remastered ile geri dönüş yapabilir. Tim Willits, yaptığı Twitter paylaşımındaki ipucu ile oyuncuları heyecanlandırdı.

Gizemli Twitter paylaşımları ve oyunun resmi sayfada yaşanan sızıntı sonrasında Crysis Remastered, geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyurulmuştu. Henüz bir çıkış tarihi olmayan yenilenmiş sürümün, PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One platformları için piyasaya sürüleceği belirtilmişti.

Crytek, Crysis Remastered için Saber Interactive ile işbirliği yaptığını dile getirmişti. Rusya menşeli stüdyonun bünyesinde de Tim Willits gibi son derece önemli bir isim bulunuyor. Willits, id Software çatısı altındaki yirmi dört yıllın ardından Ağustos ayı içerisinde Saber Interactive Baş Yaratıcı Memuru pozisyonuna geçiş yapmıştı. Kendisi Quake, Quake II, Quake III Arena, Quake III: Team Arena, Quake 4, DOOM III ve RAGE oyunlarının geliştirici kadrosunda bulunmuştu. Haliyle Rusya menşeli stüdyo için çok büyük bir kazanç.

Crysis Remastered ile Crysis Warhead birlikte gelebilir

Tim Willits yakın bir zaman önce Twitter hesabı üzerinden hem ilginç hem de heyecan verici bir paylaşımda bulundu. Öyle ki bu paylaşımında, "Crysis oyunlarını her daim sevdim ve bu oyunları yeni kitlelere sunmak için Crytek ile çalışmak heyecan verici." demiş.

I always loved Crysis games, and it's exciting to work with Crytek to bring these games to new audiences #Crysis pic.twitter.com/aNlNWCXhlM

— Tim Willits (@TimWillits) April 17, 2020

Burada sizin de gördüğünüz üzere 'bu oyunu' değil 'bu oyunları' denmiş. Bu bağlamda akla gelen diğer oyun ise elbette Crysis Warhead. Crysis Warhead, ilk oyunun sağladığı başarının ardından ertesi yıl satışa sunulmuştu. Bağımsız genişletme oyunuydu. Haliyle de oynamak için Crysis kurulumuna ihtiyacınız yoktu. Nomad'ın müttefiki olan Psycho isimli bir karakteri yönetiyor ve eş zaman diliminde adanın diğer tarafında yaşananları görüyorduk.

Gerek Tim Willits tarafından yapılan paylaşım gerekse de Crytek stüdyosunun basın bülteni, Crysis Remastered ile hem orijinal Crysis hem de Crysis Warhead oyunlarını oynayabileceğimize işaret ediyor gibi. Yakın bir zamanda paylaşılacak olan yeni detaylar ile tam bir bilgi sahibi olabileceğiz.