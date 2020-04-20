Crysis Remastered İçeriğinde Crysis Warhead de Olabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Crysis Remastered İçeriğinde Crysis Warhead de Olabilir - Haber
Xbox One, Twitter, Rusya, Teknoloji

Crysis Remastered İçeriğinde Crysis Warhead de Olabilir

Crysis Warhead, Crysis Remastered ile geri dönüş yapabilir. Tim Willits, yaptığı Twitter paylaşımındaki ipucu ile oyuncuları heyecanlandırdı.

20.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:53
Crysis Remastered İçeriğinde Crysis Warhead de Olabilir

Crysis Warhead, Crysis Remastered ile geri dönüş yapabilir. Tim Willits, yaptığı Twitter paylaşımındaki ipucu ile oyuncuları heyecanlandırdı.

Gizemli Twitter paylaşımları ve oyunun resmi sayfada yaşanan sızıntı sonrasında Crysis Remastered, geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyurulmuştu. Henüz bir çıkış tarihi olmayan yenilenmiş sürümün, PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One platformları için piyasaya sürüleceği belirtilmişti.

Crytek, Crysis Remastered için Saber Interactive ile işbirliği yaptığını dile getirmişti. Rusya menşeli stüdyonun bünyesinde de Tim Willits gibi son derece önemli bir isim bulunuyor. Willits, id Software çatısı altındaki yirmi dört yıllın ardından Ağustos ayı içerisinde Saber Interactive Baş Yaratıcı Memuru pozisyonuna geçiş yapmıştı. Kendisi Quake, Quake II, Quake III Arena, Quake III: Team Arena, Quake 4, DOOM III ve RAGE oyunlarının geliştirici kadrosunda bulunmuştu. Haliyle Rusya menşeli stüdyo için çok büyük bir kazanç.

Crysis Remastered ile Crysis Warhead birlikte gelebilir

Tim Willits yakın bir zaman önce Twitter hesabı üzerinden hem ilginç hem de heyecan verici bir paylaşımda bulundu. Öyle ki bu paylaşımında, "Crysis oyunlarını her daim sevdim ve bu oyunları yeni kitlelere sunmak için Crytek ile çalışmak heyecan verici." demiş.

I always loved Crysis games, and it's exciting to work with Crytek to bring these games to new audiences #Crysis pic.twitter.com/aNlNWCXhlM

— Tim Willits (@TimWillits) April 17, 2020

Burada sizin de gördüğünüz üzere 'bu oyunu' değil 'bu oyunları' denmiş. Bu bağlamda akla gelen diğer oyun ise elbette Crysis Warhead. Crysis Warhead, ilk oyunun sağladığı başarının ardından ertesi yıl satışa sunulmuştu. Bağımsız genişletme oyunuydu. Haliyle de oynamak için Crysis kurulumuna ihtiyacınız yoktu. Nomad'ın müttefiki olan Psycho isimli bir karakteri yönetiyor ve eş zaman diliminde adanın diğer tarafında yaşananları görüyorduk.

Gerek Tim Willits tarafından yapılan paylaşım gerekse de Crytek stüdyosunun basın bülteni, Crysis Remastered ile hem orijinal Crysis hem de Crysis Warhead oyunlarını oynayabileceğimize işaret ediyor gibi. Yakın bir zamanda paylaşılacak olan yeni detaylar ile tam bir bilgi sahibi olabileceğiz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haber
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haber
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Hande Yener Muazzez Abacı
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Crysis Remastered İçeriğinde Crysis Warhead de Olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:20:27. #1.15#
title