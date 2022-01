Crysis 4 resmi olarak duyuruldu. Crytek, efsanevi FPS serisinin yeni halkasını geliştirmeye başladığını açıkladı. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda Crysis Remastered Trilogy adı başarılı FPS serisi yeni nesil konsollar için tekrar çıkış yaptı. Remastered sürümler oyunlardaki grafikleri büyük oranda güncellerken, oyuncular da üçlemeyi tekrar deneyim etme şansı buldu. Oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen duyuru ise Crysis 4'ün geliştirme sürecinde olduğunu gösteriyor.

Crytek CEO'su Avni Yerli, resmi duyuru doğrultusunda yeni bir Crysis oyunun yolda olduğunu oyun dünyasına ve serinin hayranlarına duyurdu. Yapılan açıklamada oyunun geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğunu belirten Yerli, aşağıdaki ifadelere yer verdi.

Serinin yeni üyesinin ne zaman çıkış yapacağına dair net bir bilgi verilmedi. Fakat Crytek'in heyecanla beklenen yeni FPS'in resmi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Duyuruyla beraber yeni yapımın yolda olduğunu gösteren sinematik bir video da yayınlandı.

Videonun sonunda ise "Join the journey, become the hero" ifadesi yer alıyor. "Yolculuğa katıl, kahraman ol" olarak çevirebileceğimiz sloganın yanı sıra videoda nanosuite de yer veriliyor.

Crysis 4 Geliştirme Süreci Başladı

Crysis 4 çıkış tarihi konusundaki tahminler ise en erken 2023'ü gösteriyor. Oyunun geliştirme sürecinin henüz erken döneminde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Crysis 4'ü uzun bir süre bekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Oyuncular serinin ilk oyununda ise Raptor Timi Üyesi Jack "Nomad" Dunn olarak Lingshan Adaları'nda istilacı uzaylıların kaynağına yolculuk etme şansı buldu.

Üçlemenin son oyununda Prophet adlı karaktere bir kez daha hayat vererek Sef ırkının sonunu getirmek için mücadele etti. Yeni oyunda hangi isimle nasıl bir serüvene atılacağımız ise belirsizliğini koruyor.

