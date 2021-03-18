Crusader Kings III ücretsiz oldu - 77 TL değerindeki strateji oyunu erişime açıldı

77 TL değerindeki oyun Steam oyunu ücretsiz olarak oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Strateji oyunlarına meraklıysanız kısa süreliğine açık olan bu kampanyayı bitmeden oyunu indirmelisiniz.

Bu meşhur strateji türü olan oyun için oyuncuları heyecanlandıran bir kampanya başlatıldı. Meşhur olmasına üstelik birde ücretsiz olarak sunulan oyun için oyunseverlerin ellerini çabuk tutuması lazım çünkü dar bir süre bulunuyor.

CRUSADER KİNGS ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Crusader Kings, Paradox Development Studio tarafından Europa Engine isimli oyun motoru ile geliştirilmilştir. Oyun ilk başta 23 Nisan 2004 tarihinde PC, 5 Mayıs 2005 tarihinde ise Mac OS platformuna çıkış yaparak kullanıcıların beğenise sunulmuştu. Strateji türündeki bu video oyun güzel olumlu geri dönüşler almasının ardından oyunu geliştiren ekip, oyunu bir seriye dönüştürme kararı almıştır.

Oyunu geliştiren ekip ve yayıncı firmanın aldığı bu düşünce fikri ile beraber serinin üçüncü oyunu kısa süreliğine bedava haline geldi. Crusader Kings III oyununu 21 Mart 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanılabilecek.

Oyunu indirmek için yer alan adımları izleyerek oyunu indirebilirsiniz;

-İlk olarak Steam uygulamasına girin

-Steam platformunda yer alan arama simgesine Crusader Kings III yazın. Ve ardından oyunun sayfayısın görüntüleyin

-Oyunu oyna butonuna tıklayın

Bu işlemin ardından oyun indirme işlemi başlayacaktır. İndirme işlemi bittikten sonra kurulum aşaması başlayacaktır. Bu işlem sona erdikten sonra oyunu keyiflice oynayabilirsiniz.

CRUSADER KİNGS III SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

MİNİMUM

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 8.1 64 bit/ Windows® 10 Home 64 bit

İşlemci: Intel® Core™ i3-2120/ AMD® FX 6350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 460 (1GB)/ AMD® Radeon™ HD 7870 (2GB)/ Intel® Iris Pro™ 580/ Intel® Iris® Plus G7/ AMD® Radeon™ Vega 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir