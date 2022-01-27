Crusader Kings 3, Xbox Series ve PS5'e Geliyor

Strateji oyunu denince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Crusader Kings 3, 29 Mart'ta yeni nesil konsollar için çıkış yapacak.

İkinci oyunun 2012'de çıkış yapmasının ardından sessizliğe gömülen Crusader Kings serisi, 8 yılın ardından yeni oyununa kavuşmuş ve Crusader Kings 3, 2020'de çıkış yapmıştı. Paradox Interactive ve Lab42 tarafından geliştirilen oyun, sağladığı özgürlük ve seçenekler ile gerek basından gerekse de oyunculardan bolca övgü almış, strateji severlerin mutlak noktalarından birisi olmuştu. 1 yıldan uzun süredir PC'de olan Crusader Kings 3 şimdi de konsollara geliyor.

Paradox Interactive paylaştığı kısa bir video ile Crusader Kings 3'ün PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X için çıkış yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre oyun 29 Mart 2022'de oynanabilir olacak. Crusader Kings 3'ü şu anda PS Store üzerinden ön sipariş vermek bile mümkün.

Bu noktada birçok kişinin aklında oyunun konsola nasıl entegre edildiğiyle alakalı sorular olabilir. Gerçekten de mesele strateji oyunları olunca bu konu ayrı bir önem kazanıyor. Yüzlerce farklı seçeneği ve etkileşimi içeren strateji oyunlarını klavye ve fare ile oynamak sorun yaratmasa da iş bunu bir kontrolcüyle yapmaya gelince sıkıcı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Kontrolcülerin sunduğu nispeten kısıtlı imkanlar gerek geliştiriciler gerekse de oyuncular için zorlayıcı olabiliyor.

Halo Dizisi İçin Yeni Fragman Yolda

Geliştiriciler de bunun farkında olduğundan kontrolcüyle olabilecek en rahat deneyimi sunmak adına bazı değişiklikler yapmışlar. Oyuna yeni menüler eklemek ve bazı komutları otomatikleştirmek bunlardan bazıları. Cameron Kunzelman, Polygon'da oyunla ilgili fikirlerini aktardığı yazıda başta bu oyunu konsolda oynamanın kötü bir fikir olduğunu düşündüğünü fakat daha sonra yanıldığını ve yaşadığı deneyimden zevk aldığını belirtti. Kunzelman oyunun PC'de daha eğlenceli ve iyi olduğunu fakat oyunu konsolda oynamak isteyenlerin de zevk alacağını ve serinin verdiği hissiyatı yakalayacaklarını söyledi.

Crusader Kings 3 yeni nesil konsollar için 29 Mart 2022 tarihinde çıkış yapacak.

SaveButonu - Gamegar