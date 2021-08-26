Crusader Kings 3 Konsollara Geliyor

Crusader Kings 3 konsollara geliyor. İddialar doğrulandı, Paradox Interactive oyunu Xbox Series X/S ve Playstation 5 için çıkaracak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar herkesi merak içerisinde bırakmıştı. Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi'nin nde yapılan bir derecelendirme, oyunun Xbox Series X/S ve Playstation 5 için çıkış yapabileceği iddialarını güçlendirmişti. Önceki da iddiaların kaynağını anlatmıştık. Söylentilerin üzerinden çok zaman geçmeden, Paradox Interactive cephesinden doğrulama geldi. Gamescom 2021 etkinliğinde oyunun konsollara çıkacağı resmen duyuruldu.

Paradox Interactive, oyunu konsollarda oynanabilir hale getirerek büyük bir hamle atacak. Konsollar strateji oyunları için ne kadar iyi bir tercih, bu bir tartışma konusu ancak Paradox bu adımı atmaya kararlı görünüyor. Mouse ve klavyeye uygun hazırlanmış menüler konsollara özel olarak değiştirilebilir. Bakalım Xbox ve Playstation kollarıyla Crusader Kings 3 oynayabilme deneyimi nasıl olacak.

Crusader Kings 3 Konsollara Geliyor

Bilgisayar sürümünde 1 milyon satış yapan Crusader Kings 3, ilk ayında toplam 25 milyon saat oynanmıştı. Strateji severlerin heyecanla beklediği oyun, 867 ve 1066 yıllarını başlangıç kabul eden 2 farklı zaman çizgisine sahip. Vikinglerin İngiltere'yi işgalinden Bizans'ın çöküşüne kadar oldukça heyecanlı bir tarihi süreci yaşamak mümkün. Paradox Interactive, oyunun konsollara adapte edilmesi için Lab42 ile anlaşmış. Bilgisayar, konsol ve mobil platformlar için oyunlar üreten, var olan oyunları uyarlayan Lab42, İngiltere'de ufak bir oyun firması.

Crusader Kings 3 Playstation Fragmanı

Crusader Kings 3 Playstation platformunda sadece Playstation 5 için çıkış yapacak. Playstation için hazırlanan fragmanı izleyebilirsiniz:

Crusader Kings 3 Xbox Fragmanı

Crusader Kings 3, Xbox platformunda Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için çıkış yapacak. Xbox'a özel hazırlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Kaynak: SaveButonu