Crusader Kings 2'e 9 sene sonra yeni güncelleme geliyor

Önemli strateji oyunları arasında yer alan Crusader Kings 2, ilk çıkışından tam 9 yıl sonra yeni bir DLC paketi yayınladı. Oyunseverlere aylık 4.99$ değerinde tüm oyun için dizaynlara ulaşabilecek bir DLC hizmeti sağlayacak.

En büyük strateji oyunlarından biri olan Crusader Kings 2'nin kullanıcılara sunulmasından 9 yıl geçti ve hala konuşulmakta olan bir oyun. Şimdiler de Steam'de DLC hizmeti sağlamak üzere plaftormda konumlandırılmış durumda. Buna ek olarak ek sürümler satın alınabilecek. Oyunda kendi tarihinizi inşa edebilmektesiniz 1066 ve 1452 yılları arasında var olan tarih olaylarını kontrol etmeniz için oynanılan bir simülatördür.

CRUSADER KINGS 2 İÇİN DLC YAYINLANDI

Oyun 2012 yılının Şubat ayında kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Ve oldukça beğenilen bir oyun olmuştur. Oyuna yeni gelen güncelleme sayesinde oyunun içinde dahil olmayan diğer tarih olaylarını da içeren yeni bir paket eklendi ve oyuncular artık oyunu daha geniş bir kapsamda oynayabilmeleri için tüm içerikler hazır hale getirildi.

CRUSADER KİNGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel® Pentium® IV 2.4 GHz or AMD 3500+

RAM: 2 GB RAM

Hard Disk Alanı: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce 8800 or ATI Radeon® X1900, 512mb.

DirectX®: 9.0c

Ses: Direct X- uyumlu ses kartı.

Mac OS X sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Mac OS X 10.6.8 veya üstü

İşlemci: Intel Core Duo Processor (2GHz or better)

RAM: 2 GB RAM

Hard Disk Alanı: 2 GB

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6750/ NVIDIA GeForce 320/ NVIDIA GeForce 9600 ya da daha yüksek, 1024MB.

Steam OS + Linux sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04 LTS

İşlemci: Intel Pentium IV 2.4 GHz or AMD 3500+

RAM: 2 GB

Hard Disk Alanı: 2 GB

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6750/ NVIDIA GeForce 320/ NVIDIA GeForce 9600 veya daha yüksek, 1024MB.