Çrum polisinden kaçak sigara operasyonu
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Çrum polisinden kaçak sigara operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

27.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:27
Çrum polisinden kaçak sigara operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Merkezinde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri belirlenen adreslere oqerasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile faturasız çakmağa el konuldu.


Gümrük kaçağı ve faturasız mallara el konulurken işyeri sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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