Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW
Geminden detaylar Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Geminden detaylar
Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
New Jersey, Bayonne'a demirleyen Anthem of the Seas isimli gemide 4 kişi cuma sabahının erken saatlerinde corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 4900 yolucusu ve 1500 mürettabatı olan gemi New York yakınlarında bulunan Bayonne limanında bekletiliyor.