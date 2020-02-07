Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW
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Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW

Geminden detaylar Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

07.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:16
Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW

Geminden detaylar

Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

New Jersey, Bayonne'a demirleyen Anthem of the Seas isimli gemide 4 kişi cuma sabahının erken saatlerinde corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 4900 yolucusu ve 1500 mürettabatı olan gemi New York yakınlarında bulunan Bayonne limanında bekletiliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW
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