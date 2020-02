07.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:16

Geminden detaylar

Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

New Jersey, Bayonne'a demirleyen Anthem of the Seas isimli gemide 4 kişi cuma sabahının erken saatlerinde corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 4900 yolucusu ve 1500 mürettabatı olan gemi New York yakınlarında bulunan Bayonne limanında bekletiliyor.

Kaynak: AA

