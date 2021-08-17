CRR Senfoni Orkestrası "Dansa Davet" konserinde sahne alacak
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CRR Senfoni Orkestrası "Dansa Davet" konserinde sahne alacak

CRR Senfoni Orkestrası 'Dansa Davet' konserinde sahne alacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, "İstanbul'da Senfonik Yaz" etkinlikleri kapsamında, "Dansa Davet" konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, "İstanbul'da Senfonik Yaz" etkinlikleri kapsamında, "Dansa Davet" konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Senfonik Yaz konser dizisinin üçüncü konseri, 20 Ağustos'ta 20.30'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Konser, 21 Ağustos'ta 21.00'de Topkapı Şehir Parkı'nda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

Şef Cem Mansur ve Atıf Taner Çolak'ın yöneteceği orkestra, genç keman sanatçısı İdil Yunkuş'a eşlik edecek.

Yunkuş'un, Saint- Saens'in "Havanaise" eserini yorumlayacağı programda ayrıca Saint- Saens'in "Samson ve Dalila" eserinden "Bachanale", Aleksandr Borodin'in "Poloveç Dansları", Ulvi Cemal Erkin'in de "Köçekçe" eseri seslendirilecek.

Sosyal mesafe kuralları ve salgın önlemleri çerçevesinde düzenlenen konserler dizisinin sonuncusu olan "Masallar" 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Konser, 18 Eylül'de Kalamış Sahil'de tekrarlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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