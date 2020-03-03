CRR'den Kadınlar Günü'ne özel 2 konser

03.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 2 konser müzikseverlerle buluşacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta düzenlenecek ilk konserde Fransız şef Laurence Equilbey'in yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Konserde, pek çok yarışmada ödül alan piyanist Anna Genuishene, Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Schumann ve Louise Farrenc'in eserlerini seslendirecek.

Program kapsamında 8 Mart'ta ise "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekarlar" başlıklı konserde Adile Sultan'dan Melahat Pars'a uzanan kadın bestekarların eserleri, üç değerli solist Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı'nın yorumuyla yeniden hayat bulacak.

Konser öncesi ayrıca "Osmanlı'da Kadın Hareketi" başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelde, Prof. Dr. Serpil Sancar ile yazar Prof. Dr. Fatmagül Berktay konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA