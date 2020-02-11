CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak
Haberler » Güncel » CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak - Haber

CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, şubat ayına özel 3 caz konseri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

11.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:18
CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak

(İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, şubat ayına özel 3 caz konseri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında 15 Şubat'ta sahne alacak olan ünlü basçı, besteci ve vokal Avishai Cohen, 50. yaşını tüm dünya müziklerini temsil eden yeni projesi "50 50 50" ile 50 ülkede 50 konser vererek kutlayacak.

Cohen'e konserde, piyanoda Elchin Shirinov, davulda Noam David eşlik edecek.

İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Chiara Pancaldi de Brezilya'dan esintiler taşıyan müziğiyle 16 Şubat'ta, CRR'de ilk kez İstanbullularla buluşacak.

Dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren ve ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Pancaldi, konserde "Songs Don't Grow Old Alone" başlıklı albümünden şarkılar seslendirecek.

Fransız sanatçı Vincent Peirani de klasik rock müziği caza dönüştürdüğü "Living Being II - Night Walker" albümüyle 17 Şubat'ta CRR'de sahne alacak.

Peirani'ye konserde, akordeon ve saksafonda Emile Parisien, klavyede Tony Paeleman, bas gitarda Julien Herne ve davulda Yoann Serra eşlik edecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler