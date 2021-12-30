CRR, 3 ayda 27 binin üzerinde sanatseveri ağırladı - Haberler
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CRR, 3 ayda 27 binin üzerinde sanatseveri ağırladı

CRR, 3 ayda 27 binin üzerinde sanatseveri ağırladı
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Eylül sonunda İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ile sezona başlayan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, üç ayda 27 bin 558 müzikseveri konuk etti.

İSTANBUL (AA) - Eylül sonunda İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ile sezona başlayan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, üç ayda 27 bin 558 müzikseveri konuk etti.

Toplam 63 konsere ev sahipliği yapan CRR'de, Grammy ödüllü çellist Gary Hoffman, ödüllü piyanist David Selig, Katalan müzisyen Jordi Savall, Fado'nun ünlü sesi Camane, davul üstadı Dave Weckl, basgitarist Tom Kennedy, Gipsy Kings'in kurucularından Chico ve efsanevi kemancı Gidon Kremer'in de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim sahne aldı.

Salgın önlemlerinin alındığı tüm etkinliklerde, yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

CRR Senfoni Orkestrasının Harbiye Açıkhava'da 4, Büyükçekmece Amfi Tiyatro, Topkapı Şehir Parkı ve Kalamış sahil parkında yaz aylarında gerçekleştirdiği 3 konseri ise yaklaşık 11 bin 500 müziksever izledi.

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AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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