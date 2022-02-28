Crowz sistem gereksinimleri! Crowz kaç GB?

Devasa çok oyunculu FPS battle royale oyunuCrowz'un sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, Crowz sistem gereksinimleri neler? Crowz kaç GB? Crowz kaç TL? Detaylar haberimizde…

CROWZ KONUSU NE?

Bir gün dünyanın dört bir yanına sayısız göktaşı düştü ve Q-on adlı nadir kaynakları güvence altına almak için güçlü ülkeler arasında bitmeyen çatışmalara yol açtı. Paralı askerler milletler için tutulur ve insanlar onlara "CROWZ" demeye başlar.

CROWZ, oyuncuların CROW adında bir paralı asker olarak savaşlara katıldığı çok oyunculu bir oyundur. Güçlü uluslar için kiralık bir asker olarak hayatta kalmak için, oyuncular ya bir ekipte rekabet eder ve görevleri tamamlar ya da tartışmalı bir bölgede gruplar arasında büyük mücadeleler yaşarlar.

OYUN ÖZELLİKLERİ

Squad Operation

Bir açık dünya haritasında Q-on'u güvence altına alma görevine bir paralı asker ekibi gönderilir. Ancak, kaynakları arayan sadece onlar değil. Diğer işe alınan askerlerle çatışmalar, düşen göktaşları ile yıkıcı çevre ve yasaklı ilaçların yan etkileri gibi çeşitli ölümcül faktörlerin üstesinden gelmeleri gerekir ve işbirliği, görevi tamamlamanın anahtarı olacaktır.

Blood Zone

Güçlü uluslar tarafından kiralanan CROWZ, büyük bir birlik halinde oluşturulacak ve çatışma alanlarındaki Q-on çıkarma bölgelerini güvence altına alacak. Soğuk kalpli görünseler de, madeni paraya susamış bu acımasız askerler iki gruba ayrılır ve kaynakları elde etmek için büyük bir savaş alanına girerler.

CROWZ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Crowz Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 or 11 (64-bit )

İşlemci: Intel i5-4690K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Crowz Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 or 11 (64-bit )

İşlemci: Intel i7-4790K/ AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Crowz Kaç GB?

Crowz'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB depolama alanı gerekmektedir.

Crowz Kaç TL?

Crowz'un satış fiyatı henüz açıklanmadı.