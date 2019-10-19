Crohn hastası, 'Oyunbozan Bağırsak' adlı kitap yazdı

19.10.2019 15:43

BİR bağırsak hastalığı olan Crohn hastası Sibel İnan (49), hastalıkla ilgili tecrübelerini anlatan 'Oyunbozan Bağırsak' adlı kitabı yazdı. İzmir'de kendisi gibi hastalarla bir araya gelen İnan, "Benim gibi olan insanlara, yalnız değilsiniz, diyerek ayna olmak ve yol haritasını göstermek istiyorum. Çünkü damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Hastalara tecrübelerimi aktarmak için bu kitabı yazdım" dedi.

İnsanlar arasında yaklaşık binde iki oranında görülen Crohn hastalığı, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde ve ince bağırsağın bitimine yakın kısımlarında kendini gösteriyor. Crohn hastası Sibel İnan kaleme aldığı 'Oyunbozan Bağırsak' adlı kitabında kendisi gibi şikayetleri olan hastalara hem bazı önerilerde bulundu hem de hastalıkla ilgili farkındalığın artmasına katkı sağladı. Şikayetlerinin 13 yıl önce başladığını ancak hastalıkla ilgili tanı süresinin 1.5 seneyi bulduğunu ifade eden Sibel İnan, o dönemde İzmir'de yaşadığını, hastalıkla tanıştıktan sonra İstanbul'a taşındığını anlattı. Yılın yarısını İstanbul'da yarısını ise Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiğini ifade eden İnan, hayatını bu hastalığa göre şekillendirdiğini dile getirdi. Marmara Üniversitesi mezunu ve reklam prodüksiyon üzerine bir şirketin sahibi olan İnan, Crohn ile nasıl tanıştığını şöyle anlattı:

"Bu hastalığa teşhis konulması hiç kolay değil. 8 sene çok sıkıntılar yaşadım. Daha sonra bağırsakta delinme oldu. 73 saat fark edilmediği için ölümden döndüm. Ameliyatla ince ve kalın bağırsağımın bir bölümü ile birlikte safra kesem alındı. 5 yıldır daha sakin bir süreç yaşıyorum. Çok araştırma yapıp eğitim aldım. Benim gibi olan insanlara, 'Yalnız değilsiniz', diyerek ayna olmak ve yol haritasını göstermek istiyorum. Çünkü damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Hastalara tecrübelerimi aktarmak için bu kitabı yazdım. Kitaba bu ismi vermemin nedeni, oyunu bağırsak mı bozuyor, biz mi bozuyoruz buna dikkat çekmek istedim. Genetik hastalıklar dışında aslında yanlış yaşam biçimlerimizle biz hastalığı çağırıyoruz. Stres, toksin, beslenme, çevre faktörleri ve genetik yapı çok etkili."'SAĞLIKLI İNSAN SAĞLIKLI BAĞIRSAK'Crohn hastalarına bazı önerilerde bulunan İnan, dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek "Doğadan ve doğaldan uzaklaşmamalarını tavsiye ediyorum. Sigaradan, beyaz undan ve şekerden uzak durmak gerekiyor. İşlenmiş gıda asla tüketilmemeli. Sağlıklı insan sağlıklı bağırsak demektir" dedi. Bağırsağı, 'vücudun patronu' olarak adlandıran İnan, tüm vücudun idaresinin bağırsaklarda olduğunu savundu. Ameliyatın ardından hastalığının sakinleşme dönemine girdiğini ifade eden İnan, hastalığıyla ilgili şunları söyledi: "İshal ve kabızlık gibi ciddi sorunlar yaşanıyor. Günde 30 kez tuvalete gitmeniz gerekiyor. Bende bu sayı düştü ama hala devam ediyor. Gaz sancısı, ağrı, bulantı, kusma, ateş görülen semptomlarından. Başka hastalıklarda da birbirine yakın belirtiler var. Sağlıklı insanlar 5 yılda bir kolonoskopiyi ihmal etmesin. Bizim gibi hastalar da yılda bir kez yaptırmalı. Önlenmez ama erken teşhis konulabilir. Kolon kanseri arttı çünkü çok fazla hazır gıda tüketiyoruz. Kullandığımız şampuandan deterjana kadar her şeyin içinde toksin madde var. Avrupa'da daha fazla gözüküyor. Endüstriyel şehirlerde bu hastalık var kırsalda yok. Genetik yapımız kadar beslenme ve toksin de önemli."HAYATINI HASTALIĞA GÖRE DİZAYN ETTİStresli yaşamın hastalığı tetiklediğini belirten İnan, Crohn hastalarına her gün 20 dakika meditasyon önerdi. Sosyal medyada '@saglikli_bagirsak' sayfası aracılığıyla takipçilerinin kendisine ulaştığını kaydeden İnan, önerilerinin kesinlikle bir reçete olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kolit ülkemizde biliniyor ama Crohn daha az biliniyor. Bu hastalığın neden olduğu bilinmiyor, tedavisi yok. Ameliyat delinme, tıkanma ya da kanser nedeniyle tercih ediliyor ama tedavi değil. Bu kronik bir hastalık. Ben de hayatımı bu hastalığa göre dizayn ettim. Kızım İpek Sinem İnan için de çok hassas davranıyorum. Sosyal medyadan bana ulaşan çok kişi var."HASTALARA ÖNCELİK SAĞLAYAN KARTInflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (IBHAYD) Başkanı Ömür Akkaya da 3 yıl önce kurulan derneklerinin İzmir merkezli olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Türkiye'de 120 bin hasta var, onlar için projeler üretiyoruz. Farkındalık etkinlikleri, sempozyumlar düzenliyoruz. 1-7 Aralık Crohn ve Kolit Farkındalık Haftası nedeniyle eş zamanlı farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. İzmir'de 1.5 yıl önce hastalara özel kartlar hazırladık. İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber hastalara dağıtıyoruz. 5 bin hasta bunu aktif olarak kullanıyor. Bir alışveriş merkezinde siz mağaza dolaşırken biz tuvalet arıyoruz. Çünkü tuvaletimizi tutamıyoruz. En fazla tutma süremiz 1 dakika. İnsanları ev hapsinden kurtarıp sosyal hayata kazandırmak istiyoruz. Halk arasında farkındalığı arttırmak istiyoruz. Hastaneden ilaç kullanım raporu ile birlikte hastalığını belgeleyen herkes bu kartları alabilir. Kartlar sayesinde öncelik hakkımızı kullanıyoruz."

Kaynak: DHA