Crm Teknolojilerini İyi Kullanmayan Firmalar Neleri Kaçırıyorlar? Salesforce Bölge Yöneticisi Sinan Erkiner CRM teknolojilerini iyi kullanmayan firmaların neleri kaçırdıklarını anlattı.

Salesforce Bölge Yöneticisi Sinan Erkiner CRM teknolojilerini iyi kullanmayan firmaların neleri kaçırdıklarını anlattı.

Erkiner, CRM'i iyi kullanmayan şirketlerin müşterilerini kaçırdıklarını ve yeni müşteri bulmanın mevcut müşterilere hizmet etmekten çok daha pahalı olacağını ifade etti. Erkiner, 'Pazarlama teknolojilerini iyi kullanamadığınız taktirde yeni müşterilere ulaşmakta güçlük çekersiniz. Bu teknolojiler olmazsa kişiselleştirilmiş iletişim kurmakta güçlük çekersiniz' şeklinde konuştu.