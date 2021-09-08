Crivelli ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Crivelli ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında deplasmanda pazartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Milli arada Çaykur Rizespor ile yaptığı hazırlık malını 2-1 kazanan ve iki gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, yeniden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal, yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ve atak organizasyonlarıyla sona erdi. Antrenmanda Medipol Başakşehir'den kiralanan Fransız golcü Enzo Crivelli'de yer aldı. Crivelli ilk çalışmasının istekli ve arzulu olması dikkatlerden kaçmadı.

"Transfer büyük ölçüde bitti"

Öte yandan FT Antalyaspor, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bugüne kadar 12 futbolcuyu kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Akhisarspor'dan bir genç futbolcuyu daha kadrosuna katarak transfer dönemini bitirmeyi planladığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı