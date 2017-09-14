Cristiano Ronaldo Yine Boş Geçmedi





Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar attığı 107 gol ile en çok gol atan isim olan Cristiano Ronaldo açılış haftalarına da boş geçmiyor. Son 5 sezondur tüm açılış maçlarında gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız dün de takımı adına attığı 2 golle bu istatistiğini devam ettirdi. Takımı Real Madrid'in APOEL'i 3-0 yendiği maçta ilk 2 golü atan Ronaldo toplamda ilk maçlarda attığı gol sayasını 11'e çıkardı.



Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun 2012-13 sezonundan beri açılış maçlarında attığı goller şu şekilde:



2012-13 Manchester City (1 gol)



2013-14 Galatasaray (3 gol)



2014-15 Basilea (1 gol)



2015-16 Shakhtar (3 gol)



2016-17 Sporting (1 gol)



2017-18 APOEL (2 gol)