Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta
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BBC

Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta
BBC - Haberler | Spor

Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden kulübe katıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden kulübe katıldığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Evine hoş geldin" ifadeleri yer aldı.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen Portekizli yıldızın, Torino ekibinde kalmak istemediği söyleniyordu.

Detaylar geliyor...

BBC
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