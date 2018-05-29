Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Yeni Formalarıyla Fotoğraf Çektirmedi
Real Madrid'deki geleceği tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in internet sitesinde yer alan yeni formalarla fotoğrafı olmayan tek oyuncu oldu.
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligini kazanmasının ardından yaptığı açıklamalarla ayrılma mesajları veren Cristiano Ronaldo, bu kez Real Madrid'in internet sitesinde yer almadı.
İspanyol kulübü, internet sitesinden yeni sezon formalarını tanıtırken Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in internet sitesinde yeni formalarla fotoğrafı olmayan tek oyuncu oldu.
Her oyuncunun fotoğrafı sitede yer alırken Ronaldo'nun sadece forması gösterildi. Real Madrid'in bu hareketi, bir kez daha Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı tartışmalarını alevlendirdi.
REKLAMDA DA YER ALMADI
Öte yandan Ronaldo, Real Madrid'in yeni forma reklamlarında da yer almadı. Real Madrid'in forma reklamında Nacho, Gareth Bale, Benzema ve Toni Kroos yer aldı.
"HAYAT ZAFERLERDEN İBARET DEĞİL'"
Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Problem para değil. 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 Ballon d'Or kazandım. Tarih yazdım. Hiçbir şeyin garantisini veremem. Gelecek günlerde konuşacağız. Hayat sadece zaferlerden ibaret değil." sözlerini kullanmıştı.
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Paran varsa al hacı, buralara yazmanın manası da ne? Demek ki cukka sağlam ki,yatırım pesindesin.ne diyelim Allah,olmayana da nasip etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Parayı veren düdüğü çalar gayet basitCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Millet parki aciyormus yeni bosnadan ev alma vakti geldi.Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırRVR: Derdini seveyim. .4 Yayından Kaldır