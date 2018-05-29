Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Yeni Formalarıyla Fotoğraf Çektirmedi

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligini kazanmasının ardından yaptığı açıklamalarla ayrılma mesajları veren Cristiano Ronaldo, bu kez Real Madrid'in internet sitesinde yer almadı.

İspanyol kulübü, internet sitesinden yeni sezon formalarını tanıtırken Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in internet sitesinde yeni formalarla fotoğrafı olmayan tek oyuncu oldu.

Her oyuncunun fotoğrafı sitede yer alırken Ronaldo'nun sadece forması gösterildi. Real Madrid'in bu hareketi, bir kez daha Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı tartışmalarını alevlendirdi.

REKLAMDA DA YER ALMADI

Öte yandan Ronaldo, Real Madrid'in yeni forma reklamlarında da yer almadı. Real Madrid'in forma reklamında Nacho, Gareth Bale, Benzema ve Toni Kroos yer aldı.

"HAYAT ZAFERLERDEN İBARET DEĞİL'"

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Problem para değil. 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 Ballon d'Or kazandım. Tarih yazdım. Hiçbir şeyin garantisini veremem. Gelecek günlerde konuşacağız. Hayat sadece zaferlerden ibaret değil." sözlerini kullanmıştı.