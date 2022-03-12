Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Manchester United'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapmayı başaran ve kariyerinin 807'nci golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en çok gol atan ismi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 29'uncu hafta karşılaşmasında Manchester United, sahasında Tottenham Hotspur'u konuk etti. Old Trafford'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 12'nci dakikada Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. 35'inci dakikada Harry Kane penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Ronaldo, skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 72'nci dakikada Harry Maguire'nin kendi kalesine attığı golle Tottenham, skoru 2-2'ye getirdi. 81'inci dakikada Cristiano Ronaldo, Alex Telles'in asistini şık bir kafa vuruşuyla gole çevirdi hat-trick yaparak skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester United sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Manchester United puanını 50'ye yükseltirken Tottenham 45 puanda kaldı.

Manchester United'ın Tottenham karşısında 3-2 galip geldiği karşılaşma ev sahibi ekip için de ayrı bir önem ifade etti. Bu galibiyet ile Premier Lig tarihinde iç sahada 400'üncü galibiyetine ulaşan Manchester United, bu istatistiğe ilk ulaşan takım olmayı başardı. Premier Lig'de iç sahada 572 maça çıkan Manchester ekibi, 400 galibiyet, 108 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor