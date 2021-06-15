Cristiano Ronaldo ''Önemli olan takımın kazanması''

Euro 2020'deki Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, ''Daha önce de söylediğim gibi en sevdiğim pozisyon, iyi hissettiğim her pozisyon. Bu nedenle önemli olan kazanmak ve takıma yardımcı olmak.'' dedi.