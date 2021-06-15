Cristiano Ronaldo ''Önemli olan takımın kazanması''
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Cristiano Ronaldo ''Önemli olan takımın kazanması''

Dugout - Haberler | Spor

Euro 2020'deki Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, ''Daha önce de söylediğim gibi en sevdiğim pozisyon, iyi hissettiğim her pozisyon. Bu nedenle önemli olan kazanmak ve takıma yardımcı olmak.'' dedi.

Euro 2020'deki Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, "Daha önce de söylediğim gibi en sevdiğim pozisyon, iyi hissettiğim her pozisyon. Bu nedenle önemli olan kazanmak ve takıma yardımcı olmak." dedi.

Cristiano Ronaldo ''Önemli olan takımın kazanması''

Kaynak: Dugout

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