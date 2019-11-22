Haberler » Spor » Cristiano Ronaldo'nun Tek Başına Atletico'ya Kafa Tutması - Spor

Cristiano Ronaldo'nun Tek Başına Atletico'ya Kafa Tutması

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Juventus Atletico Madrid eşleşmesinde ilk maçta 2-0 geriye düşen Juventus'u yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo rövanş maçında zafere ulaşmasında tartışmasız en büyük role sahipti.

22.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:14

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda eşleşmesinde ilk maçta 2-0 geriye düşen Juventus'u yıldız oyuncusu rövanş maçında zafere ulaşmasında tartışmasız en büyük role sahipti.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.