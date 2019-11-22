Cristiano Ronaldo'nun Tek Başına Atletico'ya Kafa Tutması
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Juventus Atletico Madrid eşleşmesinde ilk maçta 2-0 geriye düşen Juventus'u yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo rövanş maçında zafere ulaşmasında tartışmasız en büyük role sahipti.
22.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:14
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Juventus Atletico Madrid eşleşmesinde ilk maçta 2-0 geriye düşen Juventus'u yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo rövanş maçında zafere ulaşmasında tartışmasız en büyük role sahipti.
Kaynak: Dugout