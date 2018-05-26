Cristiano Ronaldo'nun Muhammed Salah'a Bakışı Şampiyonlar Ligi Finaline Damga Vurdu
Real Madrid'in Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Cristiano Ronaldo'nun rakibi Muhammed Salah'a bakışı sosyal medyada gündem haline geldi.
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Muhammed Salah'a bakışıyla sosyal medyada gündem oldu.
Mücadele öncesinde çıkış tünelinde karşı karşıya gelen takımlar maça çıkmak için beklerken Portekizli yıldız, Ballon D'or'daki en büyük rakibi Muhammed Salah'a ilginç bir bakış attı.
RONALDO RAKİBİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞTI
Maça oldukça konsantre bir vaziyette olan Salah, Ronaldo'yu fark etmezken Portekizli dünya yıldızı rakibi üzerinde psikolojik baskı uygulamaya çalıştı.
Muhammed Salah bu sezon çıktığı 51 resmi maçta 44 gol atarken 16 da asist yapma başarısı gösterdi. Ronaldo ise çıktığı 43 resmi maçta 44 gol atarken 8 de asist yaptı.
YORUMLAR (23)
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dünyanin bu olayi konustugu felan yok, kendi kendinizi oynatmayanizCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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ronaldonun kem gözü, salahı sakatladıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bahis te liverpol 02 çifte çok oynandı kaleci maçı resmen verdi kantar topuzu ters çevirdiler. ŞikecilerCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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oruç tutsa kesin gol atardı allahü teala yardım ederdiCevap Yaz 7 6 Yayından KaldırMETİN : Futbolu da allh bağladınız ya akıl akııııl1 Yayından Kaldır