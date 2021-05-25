Cristiano Ronaldo'nun mesajı Juventus'tan "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo'nun mesajı Juventus'tan "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı

Cristiano Ronaldo'nun mesajı Juventus'tan 'ayrılık sinyali' olarak yorumlandı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj, İtalya'da siyah-beyazlı kulübe "veda sinyali" olarak yorumlandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj, İtalya'da siyah-beyazlı kulübe "veda sinyali" olarak yorumlandı.

36 yaşındaki yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Her üst düzey oyuncunun hayatında ve kariyerinde inişler-çıkışlar vardır. Yıllar geçtikçe olağanüstü oyuncular ve iddialı hedefleri olan takımlarla karşılaşırız. Bu nedenle kendimizi mükemmel düzeyde tutmak için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bu sezon Serie A'yı kazanamadıklarına dikkati çeken Ronaldo, "Hak ettiği şampiyonluk dolayısıyla Inter'e tebrikler." yorumunu yaptı.

Juventus'ta bu sezon, hem takım hem bireysel bazda kazandıklarını es geçmemeleri gerektiğine işaret eden Ronaldo, "Hiçbir şey kazanmanın kolay olmadığı bir ülkede, İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası ve Serie A Gol Krallığı'nı getirdikleri zorluklara rağmen kazanmak beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ronaldo, bu başarılarla İtalya'ya geldiği ilk günden bu yana hedeflediklerini ulaştığını aktardı.

Portekizli yıldız, kendisinin hiçbir zaman için rekorları kovalamadığını, sadece çok çalışmaya odaklandığını ifade etti.

İngiltere, İspanya ve İtalya'da lig şampiyonluklarından kupa zaferlerine, en iyi oyuncu ödüllerinden gol krallıklarına kadar elde ettiği bu başarılardan ötürü gururlu olduğunu belirten Ronaldo şunları kaydetti:

"Hiçbir şey oynadığım ülkelerde iz bıraktığımı ve oynadığım kulüplerin taraftarlarına keyif verdiğimi, bilme hissiyle kıyaslanamaz. Bunun için çalışıyorum ve bu beni hareket geçiren şey. Son güne kadar da peşinden koşacağım şey bu. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkürler. Birlikteyiz."

Ronaldo'nun bu mesajı İtalyan basınında "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı.

La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Ronaldo'nun mesajında İngiltere, İspanya ve İtalya'da kazandığı kupaları sayarak bilançosunu çıkardığına işaret edilerek, "Siyah-beyazlılardaki görev tamamlandı mı?" soru ve yorumu gündeme getirildi.

İtalyan Adnkronos haber ajansındaki haberde de Ronaldo'nun bu mesajının pek çok Juventus taraftarı için bir "veda" olarak düşünüldüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

2018-2019 sezonu başında Juventus'a transfer olan Ronaldo, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 3 sezonda 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanırken 2020-21 sezonunu da gol kralı olarak tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi
Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi
Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti
Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cristiano Ronaldo'nun mesajı Juventus'tan "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 02:08:30. #1.16#

title