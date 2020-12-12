Cristiano Ronaldo'nun Kariyerinde Attığı 750. Gol
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Cristiano Ronaldo'nun Kariyerinde Attığı 750. Gol

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasında tarihe geçti. 35 yaşındaki süperstar, takımının 3-0 kazandığı maçta 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Portekizli, böylece çıktığı 1028. maçta 750. golünü kaydetti.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasında tarihe geçti. 35 yaşındaki süperstar, takımının 3-0 kazandığı maçta 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Portekizli, böylece çıktığı 1028. maçta 750. golünü kaydetti.

Cristiano Ronaldo'nun Kariyerinde Attığı 750. Gol

Kaynak: Dugout

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