Cristiano Ronaldo'nun Kariyerinde Attığı 750. Gol
12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasında tarihe geçti. 35 yaşındaki süperstar, takımının 3-0 kazandığı maçta 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Portekizli, böylece çıktığı 1028. maçta 750. golünü kaydetti.
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasında tarihe geçti. 35 yaşındaki süperstar, takımının 3-0 kazandığı maçta 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Portekizli, böylece çıktığı 1028. maçta 750. golünü kaydetti.
Kaynak: Dugout