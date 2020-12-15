Cristiano Ronaldo'nun Juventus Formasıyla Çıktığı 100 Maçta Attığı En İyi Goller
15.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:17
Aralık 2020'de Cristiano Ronaldo, Genoa maçında 100. kez Juventus formasını giydi. Portekizli yıldızın Juventus formasıyla çıktığı 100 maçta attığı en güzel 7 golü Dugout farkıyla sizler için derledik.
Aralık 2020'de Cristiano Ronaldo, Genoa maçında 100. kez Juventus formasını giydi. Portekizli yıldızın Juventus formasıyla çıktığı 100 maçta attığı en güzel 7 golü Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout