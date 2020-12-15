Cristiano Ronaldo'nun Juventus Formasıyla Çıktığı 100 Maçta Attığı En İyi Goller

Aralık 2020'de Cristiano Ronaldo, Genoa maçında 100. kez Juventus formasını giydi. Portekizli yıldızın Juventus formasıyla çıktığı 100 maçta attığı en güzel 7 golü Dugout farkıyla sizler için derledik.