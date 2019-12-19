Cristiano Ronaldo'nun Juventus Formasıyla Attığı En İyi Kafa Golleri

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

2018 yazında sansasyonel bir şekilde Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dünyanın belki de en iyi kafa vuruşu yapan oyuncusu. İtalyan devi adına birçok önemli gole imza atan Cristiano Ronaldo'nun kafayla ağları sarstığı en iyi anları sizin için seçtik.